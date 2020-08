Il gruppo pop K/DA annuncia il suo ritorno, nasce Riot Games Music

Il mondo dell'entertainment digitale si fa sempre più sfaccettato e connesso. Vi abbiamo parlato più volte del crescente legame che unisce videogiochi, esport e musica. Una simbiosi naturale, ricca di opportunità e potenzialità.

Riot Games è da sempre una compagnia in vantaggio su tale terreno, tanto che ormai le collaborazioni e le iniziative (come legare gli agenti di VALORANT a specifiche playlist su Spotify) non si contano più.

Nei giorni scorsi vi abbiamo anticipato del ritorno delle K/DA e della rinnovata collaborazione tra Universal Music e Riot Games per i Worlds 2020 di Shanghai.

Oggi, le K/DA, gruppo virtuale composto da Ahri, Kai'Sa, Evelynn, e Akali di League of Legends sono ufficialmente tornate sulla scena. A due anni dal loro debutto ufficiale, le K/DA tornano con un nuovo singolo e con la promessa di esaudire la richiesta dei fan di pubblicare addirittura un intero album.

Ulteriori dettagli su questo EP verranno pubblicati sugli account ufficiali del gruppo (Twitter e Instagram).

THE BADDEST è il secondo brano delle K/DA, dopo POP/STARS, la loro hit di debutto del 2018, ed è in uscita oggi insieme a un video musicale con testo. La formazione di artisti per questa nuova canzone include SOYEON e MIYEON del gruppo K-pop tutto femminile (G)I-DLE, che si sono esibite già in POP/STARS, affiancate questa volta anche da Bea Miller e Wolftyla. Tra qualche mese, le K/DA pubblicheranno anche il loro primo album, che include il brano THE BADDEST, insieme a nuove tracce registrate in collaborazione con artisti che verranno rivelati in un secondo momento.

L'album verrà distribuito dall'etichetta Riot Games Music, nata con l'obiettivo di spingersi oltre i tradizionali limiti del panorama musicale creando esperienze musicali come quelle offerte da DJ Sona, dai True Damage e dai Pentakill.

"Fin dal debutto di POP/STARS, il primo, esplosivo brano delle K/DA al Campionato Mondiale di League of Legends 2018, i fan ci hanno sempre chiesto quale sarebbe stato il futuro del gruppo," ha dichiarato Toa Dunn, responsabile di Riot Games Music. "Non vediamo l'ora di far ascoltare a tutti il nuovo brano in uscita oggi, seguito tra qualche mese dall'album, che sarà ricco di sorprese per i fan di League of Legends e delle K/DA."

Nate ispirandosi al K-pop e in collaborazione con artisti del calibro di SOYEON e MIYEON delle (G)I-DLE, Madison Beer e Jaira Burns, le K/DA si sono evolute fino ad abbracciare delle sonorità pop più internazionali, creandosi un'identità musicale basata sulle ragazze del gruppo, Ahri, Evelynn, Akali e Kai'Sa, invece che sulla voce di un singolo artista.

I nomi che hanno lavorato a THE BADDEST e al resto delle canzoni del prossimo album lo hanno fatto in veste di collaboratori, permettendo alle K/DA di avere una formazione più ampia di musicisti di grande talento che hanno contribuito al loro ritorno. Ulteriori dettagli su questi artisti verranno rivelati prossimamente sugli account social delle K/DA.

Le K/DA sono diventate famose in tutto il mondo nel 2018 e POP/STARS, il loro singolo di debutto, ha raggiunto la vetta delle classifiche di iTunes (#1 in quella K-Pop, e #2 in quella Pop), Billboard (#1 nella categoria World Digital) e oltre 170 milioni di riproduzioni in streaming. Il loro video musicale ha raggiunto le 340 milioni di visualizzazioni fino a oggi, facendo delle K/DA il gruppo K-pop con il debutto di maggior successo nella storia di YouTube.