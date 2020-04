Pope Simulator: dopo I Am Jesus Christ, annunciato il nuovo 'simulatore di Santo Padre'

Seguendo l'esempio offertogli dagli autori di I Am Jesus Christ, gli sviluppatori di Majda Games e gli editori di Ultimate Games S.A. presentano ufficialmente Pope Simulator, un videogioco che promette di farci diventare il nuovo Papa della Chiesa cattolica.

L'insolita esperienza gestionale e ruolistica confezionata dai ragazzi di Majda Games partirà dal giorno del Conclave per farci affrontare i problemi del mondo moderno attraverso il punto di vista del Santo Padre.

Agli utenti che vorranno imbarcarsi in questa avventura ecclesiastica, diventando il principale pastore di anime del Vaticano, spetterà il compito di scegliere il proprio stemma e scrivere l'agenda del proprio pontificato ideale per influenzare il corso degli eventi, attrarre i fedeli e costruire un futuro di pace.

La pianificazione delle azioni strategiche del nostro illustre alter-ego passerà anche attraverso dei viaggio pastorali che ci porteranno in giro per il pianeta, il tutto gestito da un sistema GDR basato sull'acquisizione di punti abilità e sullo sblocco di "poteri pontifici" con cui determinare il destino dei credenti e di interi Paesi. Mentre attendiamo l'annuncio della data di uscita su PC di questo interessante videogioco in religioso silenzio (!!!), vi lasciamo al video e alle immagini di annuncio di Pope Simulator.