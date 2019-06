Una popolare funzionalità di Pokemon GO è assente in Harry Potter Wizards Unite

Harry Potter Wizards Unite ha debuttato lo scorso venerdì in Nord America e Regno Unito per arrivare ieri anche in altri paesi, tra cui Europa e Australia. Il gioco ha riscosso un notevole successo con oltre 400.000 download il primo giorno, tuttavia la community lamenta l'assenza di una funzionalità vista in Pokemon GO.

Si tratta di Sincroavventura, opzione che permette di calcolare passi e distanza percorsa anche con l'applicazione chiusa. Questa funzionalità è stata introdotta in Pokemon GO alla fine del 2018 mentre è ancora assente in Harry Potter Wizards Unite: in altre parole, il gioco terrà traccia dei movimenti solamente quando è attivo e in esecuzione, mentre con l'applicazione chiusa questi dati non verranno raccolti.

E' probabile che Niantic Labs non abbia voluto inserire Sincroavventura per non sovraccaricare i server al lancio ma quasi certamente questa apprezzata funzionalità farà il suo debutto nelle prossime settimane. Harry Potter Wizards Unite è appena uscito e Niantic promette numerosi update sullo stile di Pokemon GO, i contenuti dunque non mancheranno, così come le novità dal punto di vista tecnico.