Poppy Playtime arriva in Fortnite: come trovare l'isola ispirata al gioco con Huggy Wuggy

Il fenomeno Poppy Playtime si sta espandendo e ormai tutti conoscono il gioco horror in cui il protagonista viene braccato dal mostruoso Huggy Wuggy. Se non avete la possibilità di giocare il titolo su PC o dispositivi mobile, sappiate che qualcuno ha ricreato parte del gioco all'interno di Fortnite Capitolo 3.

Un fan del titolo ha deciso infatti di riprodurre nel battle royale di Epic Games la fabbrica di giocattoli abbandonata che fa da sfondo alle vicende narrate nel gioco. Dal momento che le creazioni fatte nella Modalità Creativa di Fortnite Capitolo 3 possono essere condivise con gli altri giocatori, tutti possono vivere l'esperienza in questione e i passaggi da seguire per avviarla sono pochissimi.

Una volta effettuato l'accesso a Fortnite Capitolo 3 e raggiunta la lobby, cliccate "Modifica" per far apparire a schermo il menu della selezione della modalità di gioco e, tramite la pressione dei tasti dorsali, scorrete fino alla voce "Codice Isola". A questo punto avrete accesso alla schermata attraverso la quale inserire il codice dell'isola da raggiungere e, se volete giocare la ricostruzione del Capitolo 1 di Poppy Playtime, la sequenza di numeri e lettere da inserire sarà: "0887-0268-5651". Nel caso in cui dovesse piacervi particolarmente questo livello, potete aggiungerlo ai preferiti cliccando il tasto in corrispondenza del cuore nella tabella del livello: in questo modo l'isola di Poppy Playtime verrà aggiunta tra le modalità fissate in alto nella schermata di selezione del livello e potrete selezionarla velocemente ogni volta che vorrete.

Vi ricordiamo che, se non avete mai sentito parlare del gioco, sulle pagine di Everyeye trovate tutti i dettagli su chi è Huggy Wuggy di Poppy Playtime. Se invece amate i giochi horror e avete un PC, ecco i consigli su come scaricare gratis il Capitolo 1 di Poppy Playtime, disponibile su Steam.