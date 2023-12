Poppy Playtime: il Capitolo 3 dell'horror virale è stato rinviato, ma c'è un nuovo trailer

Ricordate di Poppy Playtime e di tutte le polemiche suscitate dall'horror per via della sua popolarità tra i più giovani? Ecco, gli sviluppatori hanno appena confermato che il terzo capitolo non arriverà nei tempi previsti.

Nel corso delle ultime ore, infatti, Mob Entertainment ha aggiornato i canali social ufficiali con un lungo messaggio per gli appassionati, i quali erano convinti di poter mettere le mani su Poppy Playtime Chapter 3: Deep Sleep entro la fine dell'anno, ossia nel giro di pochi giorni. Purtroppo non sarà così e, come confermato nel post dei fratelli Belanger, il titolo approderà sul mercato con qualche settimana di ritardo poiché c'è bisogno di più tempo per ultimare i lavori.



Almeno per il momento, la data d'uscita ufficiale è del tutto sconosciuta e gli sviluppatori si sono limitati a confermare che il titolo potrà essere giocato dai fan ad inizio 2024. In ogni caso, è probabile che manchino poche settimane ad un secondo annuncio, durante il quale potremo scoprire la nuova data d'uscita del terzo capitolo e qualche informazione aggiuntiva su gameplay e piattaforme di destinazione.

Nel frattempo, però, il team di sviluppo ha deciso di provare a farsi perdonare per la triste notizia con la pubblicazione del primo trailer dedicato al gameplay di questo atteso horror. Grazie al filmato in questione, della durata di circa due minuti, possiamo vedere Poppy Playtime Chapter 3: Deep Sleep in azione e apprezzare anche l'upgrade grafico rispetto ai due episodi precedenti.

Prima di lasciarvi al terrorizzante video gameplay del gioco in prima persona, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare i dettagli sulla storia dello spaventoso Huggy Wuggy, il pupazzo che abbiamo conosciuto in Poppy Playtime.