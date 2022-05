Poppy Playtime: il mostro Huggy Wuggy è ancora vivo?

Huggy Wuggy, il mostro di Poppy Playtime che sta terrorizzando i bambini e al tempo stesso sta godendo di una grande popolarità tra i giovani, è uno dei principali personaggi dell'horror targato MOB Games Studio. In attesa del Capitolo 3 del gioco, scopriamo i motivi per cui la creatura dai denti aguzzi potrebbe presto tornare sulle scene.

Per chi non ricordasse nulla della storia di Huggy Wuggy, nelle fasi finali del Capitolo 1 di Poppy Playtime è possibile assistere a quella che sembra essere la morte del mostro. Durante l'inseguimento del protagonista, la creatura dal pelo blu precipita da un punto altissimo della fabbrica e sembra quindi trovare la fine. Sembrerebbe però che il nostro perfido peluche umanoide non sia davvero morto e, a darci qualche indizio, è il secondo capitolo dell'horror. Alcuni giocatori hanno infatti raggiunto la parte più bassa della stessa stanza nella quale il mostro è caduto nel primo capitolo senza però trovarne il cadavere: si possono però individuare in più parti della stanza delle tracce di sangue e piume blu che appartengono senza alcuna ombra di dubbio a Huggy Wuggy.

Alla fine del Capitolo 2 di Poppy Playtime assistiamo inoltre ad una mano artigliata che raccoglie i resti di Mommy Long Legs e, stando alle ipotesi di alcuni appassionati, potrebbe trattarsi di una versione ricostruita del mostro da parte di qualcuno all'interno della fabbrica. In ogni caso scopriremo solo in futuro se Huggy Wuggy è ancora vivo, poiché vi è anche la possibilità che la mano vista nell'ultimo episodio del titolo appartenga ad un altro terrificante pupazzo, visto che sappiamo con certezza che sono stati effettuati svariati esperimenti all'interno della fabbrica che hanno dato vita a mostruosità di ogni genere.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovare numerose informazioni sulle origini di Huggy Wuggy in Poppy Playtime.