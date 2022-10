Population One Sandbox: il fenomeno multiplayer si evolve su Meta Quest 2

Nel corso del Meta Connect gli sviluppatori di Population One, il primo battle royale in Realtà Virtuale, hanno presentato ufficialmente la versione Sandbox da fruire inforcando il 'caschetto delle meraviglie' Meta Quest 2.

Il team di sviluppo BigBox VR, gli autori di Smashbox Arena, descrivono la versione Sandbox di Population One come un'esperienza multigiocatore che evolve le meccaniche basate sul Vertical Combat System per darci accesso a un multiverso pieno di attività da completare in rete.

In Population One Sandbox sarà possibile cimentarsi in sfide ambientate in una base lunare, tra le abitazioni di un villaggio vichingo o sul campo di battaglia di un combattimento con spade a gravità zero. Si tratterà sostanzialmente di un'esperienza ispirata alla modalità Creativa di Fortnite, con tanto di strumenti per modificare il gameplay in funzione delle proprie necessità.

Il lancio di Population One Sandbox è previsto nel mese di dicembre, contestualmente all'approdo dell'esperienza multiplayer nel negozio digitale accessibile agli acquirenti di Meta Quest 2. Chi possiede già il gioco potrà scaricare un update gratuito che integrerà tutte le migliorie e le aggiunte della modalità Sandbox.