Pornhub e videogiochi: i giocatori di PS4 e Overwatch sono i frequentatori più assidui

Come sempre accade alla fine di ogni anno, il sito per adulti Pornhub ha pubblicato il suo Year in review, un documento ricco di statistiche relative al traffico degli utenti tra le pagine del suo sito web. Neppure questa volta manca una sezione dedicata in maniera specifica ai videogiocatori e al traffico che generano dalle proprie console.

A quanto pare, anche nel 2019 il maggior numero di accessi è stato effettuato dai giocatori PlayStation 4, che si accaparrano il 51,4% della torta (in calo del 5,2% rispetto allo scorso anno). Recuperano terreno i possessori di Xbox One, che hanno contribuito al 34,7% del traffico generato dalle console, in aumento del 5,3% rispetto al 2018. Chiudono questa singolare classifica PlayStation Vita (9,1%), Nintendo Wii U (4,3%) e Nintendo 3DS (0,4%). Switch non è presente poiché, come sicuramente saprete, non offre un browser web per la navigazione.

Il videogioco più cercato in assoluto, invece, è stato Overwatch, in crescita dell'8% rispetto all'anno scorso. Nonostante un calo del 17%, Fortnite continua ad occupare saldamente la seconda posizione: a tal proposito, i vertici di PornHub fanno notare che a ottobre, quando i server del battle royale sono rimasti completamente spenti per prepararsi all'avvento del Capitolo 2 di Fortnite, il numero di ricerche ha subito una sostanziosa impennata. Sul gradino più basso del podio siede il franchise Pokémon, seguito da Minecraft e da una new entry assoluta, Apex Legends, lanciato a febbraio 2019. Trovate la classifica completa nell'infografica allegata in basso.