Porsche Carrera Cup eSport: appuntamento questo weekend a Vallelunga per la finalissima

Mancano pochi giorni alla fase finale della Porsche Carrera Cup Italia eSport Powered by AK Informatica, presso l’autodromo di Vallelunga. Il primo monomarca virtuale che si corre in parallelo con quello reale e che da questa primavera ha già regalato tantissime emozioni...

Sono oltre 1300, infatti, gli iscritti che si sono dati battaglia sull’asfalto virtuale di Assetto Corsa, attraverso un’intensa fase di selezione e migliaia di giri di pista. Una nuova categoria di sportivi elettronici! Dopo una serie di gare avvincenti, svolte sia online che negli autodromi nazionali presso l’hospitality Porsche, in cima alla classifica troviamo Enzo Bonito del team Redline, neo pilota Mclaren nel campionato F1 eSports e vincitore del primo evento Sim Racing targato Assetto Corsa Competizione per il campionato Blacpain GT Series durante la 24 ore di Spa. Segue a ruota Giovanni De Salvo della Jean Alesi eSport Academy, nuova promessa di questo settore. Chiudono la classifica i piloti del neonato team racing Samsung Mornigstars Akademy e GTWR Carman.

La Porsche Carrera Cup Italia eSport è un evento ricco di adrenalina e tutto made in Italy. Dalla concezione alle regole di iscrizione. Le selezioni infatti sono aperte solo a player nazionali, come incentivo e stimolo a sviluppare un vivaio di sim racer, in questo ambito sportivo in fortissima crescita.

Durante l’appuntamento di Vallelunga verrà finalmente assegnato l’ambito premio: il pilota virtuale che al termine dell’ultima tappa avrà più punti in campionato scenderà infatti in pista nella successiva gara della Porsche Carrera Cup Italia reale durante il Porsche festival ad Imola il 6 Ottobre. Posando quindi il volante virtuale per domare la potenza di una vera Porsche 911 GT3 Cup. Il sogno di ogni Sim Racer che diventa realtà!

AK informatica, ideatrice del campionato, insieme a Porsche, Sparco e Kunos Simulazioni - Assetto corsa, è lieta di aver condiviso ogni istante di questa avventura insieme a tutto il pubblico che ha seguito gare, forum e tutti i social. La Porsche Carrera Cup Italia eSport powered by AK Informatica è un progetto che è diventato evento e che alla sua prima edizione ha subito toccato numeri da record.

L’appuntamento è per questo weekend all’autodromo di Vallelunga. Le Gare eSport si svolgeranno sabato 8 settembre dalle ore 9.30. Le competizioni saranno anche trasmesse online sui nostri canali social.