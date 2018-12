Porsche entra nell'esport: arriva il Porsche iRacing World Championship

Porsche ha stretto una partnership con il simulatore di corse iRacing per lanciare ufficialmente il campionato esport Porsche iRacing World Championship Series.

La competizione si svolgerà online per oltre 10 weekend nel corso del 2019. La serie vedrà quaranta partecipanti provenienti da tutto il mondo che correranno nella 911 GT3 Cup virtuale per tentare di accaparrarsi una parte del montepremi totale da $ 100.000.

Kjell Gruner, Vice Presidente Marketing di Porsche, ha dichiarato: "Porsche è sempre più coinvolta nell'esport. Costruire un campionato del mondo come questo è una prova importante del nostro crescente impegno nell'esport".

Il campionato non è la prima collaborazione tra le due società, che già dal 2017 lavorano insieme per concentrarsi sulla realizzazione poligonale delle macchine targate Porsche e delle corse online. La nascente competizione, però, sarà la più grande mai realizzata sino a questo momento dopo il Porsche SimRacing Trophy del settembre 2018 al Nürburgring e il Porsche SimRacing Summit del 15 e 16 dicembre di Lipsia, dove 32 giocatori hanno gareggiato per un prize pool più contenuto ma comunque ingente di € 30.000.

Steve Myers, vicepresidente esecutivo e produttore esecutivo di iRacing, ha dichiarato: "Non potremmo essere più entusiasti di avere Porsche come partner per la Porsche iRacing World Championship Series. Questo è un anno fondamentale per noi: è il decimo anniversario ed è la prima volta che siamo in grado di offrire un montepremi di $ 100.000. Non saremmo in grado di farlo senza la collaborazione con Porsche".

I qualifier per la competizione inizieranno a gennaio, mentre ulteriori dettagli arriveranno nelle prossime settimane.