Port Royale 4 annunciato ufficialmente alla GamesCom 2019

Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Gaming Minds Studios hanno approfittato dell'occasione offerta dalla GamesCom 2019 per annunciare il nuovo episodio di Port Royale, previsto al debutto per il prossimo anno su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

"Salpa e unisciti alle potenze coloniali di Spagna, Inghilterra, Francia e Paesi Bassi nella loro lotta per la supremazia dei Caraibi nel 17° secolo. In Port Royale 4 assumerai il controllo di una colonia nei panni di un giovane e ambizioso governatore impaziente di imparare ciò che serve per gestire e far crescere il suo piccolo insediamento in una vivace città commerciale.

Port Royale 4 si basa sul successo dei giochi precedenti, offrendo una costruzione più profonda e un gameplay raffinato, oltre a molti altri aggiornamenti. Attraverso quattro diverse campagne per giocatore singolo svilupperai complesse rotte commerciali nei Caraibi. La mappa dettagliata del mare in 3D ti aiuterà a evitare pericoli e creare le rotte commerciali più efficienti. Sblocca nuovi edifici cittadini completando le missioni e conquista città rivali per proteggere la tua supremazia caraibica. Fai attenzione ai pirati e agli altri corsari, nella tua missione per dominare i Caraibi del 17° secolo, mentre affronti flotte ostili in nuovissime battaglie basate su combattimento a turni".

Lasciandovi al trailer di annuncio che trovate in cima, vi ricordiamo che Port Royale 4 arriverà nel terzo quarto del 2020 su PC, PS4, Xbox One e Switch. Siete soddisfatti dell'arrivo del nuovo capitolo della serie strategica in tempo reale?