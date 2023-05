Xbox Game Pass Friend: Microsoft lancia la nuova iniziativa con PC Game Pass gratis

Premuratasi di annunciare la prima ondata di giochi gratis su Game Pass a maggio, Microsoft riguadagna le pagine di Xbox Wire per presentare Xbox Game Pass Friend, il nuovo Friend Referral Program di Xbox e PC Game Pass.

La nuova iniziativa coinvolge tutti gli iscritti a Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass per offrire loro l'opportunità di coinvolgere i propri amici. Ciascun abbonato può invitare un massimo di 5 amici ad accedere a una prova gratuita di 14 giorni a PC Game Pass.

Gli abbonati possono trovare tutti gli inviti a propria disposizione all'interno della schermata iniziale del Game Pass: chgi desidera aderire all'iniziativa deve cliccare sul pulsante "Offri PC Game Pass" per inviare la notifica ai cinque account desiderati.

La prova gratuita offre tutti i vantaggi di PC Game Pass, inclusi i nuovi titoli degli Xbox Game Studios come Minecraft Legends e Redfall, l'accesso al catalogo di EA Play e i ricchi bonus del Game Pass per i giochi Riot come Valorant, League of Legends, Teamfight Tactics e Legends of Runeterra.

Come sottolineato da Microsoft stessa, grazie a questa prova gratuita tutti gli iscritti al Game Pass possono invitare i propri amici a giocare 'gratuitamente' a Redfall in cooperativa sin da oggi, giorno di lancio del nuovo sparatutto di Bethesda. A tal proposito, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Redfall.