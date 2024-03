Questo portachiavi multifunzione sembra uscito da Assassin's Creed, è in offerta su Amazon

Su Amazon trovate in vendita un portachiavi in metallo multifunzione che ad una prima occhiata potrebbe essere facilmente scambiato per una delle armi di Assassin's Creed. Ma in realtà è molto di più e costa solamente 9,99 euro.

Un portachiavi realizzato in lega di zinco, lucido con superficie anodizzata e dal design compatto ed elegante. Nasconde al suo interno un portachiavi, una piccola lama utile magari per aprire i pacchi, un apribottiglie, funziona anche come fidget spinner antistress e come gancio per appendere lo smartphone. Il moschettone può essere agganciato facilmente alla cintura o allo zaino, il portachiavi ha anche due fori per altrettanti anelli, così da tenere sempre in ordine le proprie chiavi.Compra il portachiavi multifunzione a 9.99 euroIl prezzo è super competitivo, 9.99 euro. E poi il design fa così tanto Assassin's Creed che ne siamo certi, conquisterà tutti gli appassionati di videogiochi e non solo.

Una idea regalo economica ma che può tornare utile in molte situazioni considerando le tante funzioni che caratterizzano questo piccolo portachiavi, l'apribottiglie in particolare potrebbe darvi molte soddisfazioni così come la piccola lama, utile per gli unboxing quando si riceve un pacco al volo e non si hanno strumenti adatti per aprirlo in maniera sicura.