Portal 1 e 2 arrivano su Nintendo Switch: la Collezione da Compagnia è disponibile

Valve ha utilizzato il Nintendo Direct Mini: Partner Showcase di oggi 28 giugno come rampa di lancio per Portal: Collezione da Compagnia, ora disponibile all'acquisto sul Nintendo eShop in versione Switch.

La Collezione da Compagnia porta sulla famiglia delle console di Kyoto sia Portal che Portal 2, i due fenomenali giochi di Valve che hanno segnato la fine degli anni zero e l'inizio degli anni '10 con il loro riuscito mix di enigmi ambientali basati sulla fisica, esplorazione e humor nero. Il primo episodio, dalle dimensioni più contenute, presenta le meccaniche di gioco, che prevedono l'utilizzo di un dispositivo altamente sperimentale in grado di aprire portali, e GLaDos, una super intelligenza artificiale arguta, narcisista e passiva-aggressiva. Portal 2, invece, è un capitolo ben più grande e sviluppato, con una trama avvincente e una modalità cooperativa con multigiocatore locale, fruibile a schermo condiviso oppure online.

Portal: Collezione da Compagnia può essere acquistata sul Nintendo eShop al prezzo di 18,99 euro. Godetevi il trailer di lancio in apertura di notizia.