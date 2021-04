Portal 2: il capolavoro Valve compie 10 anni. Ecco la mod che aggiunge i viaggi nel tempo!

Il 20 aprile 2021 cade il decino anniversario dall'uscita di Portal 2. Per celebrare il capolavoro di Valve che ha ridefinito i canoni dei puzzle platform moderni e delle esperienze cooperative, la scena dei modder propone una nuova, enorme espansione fan made che introduce i viaggi nel tempo.

Il collettivo di sviluppatori amatoriali conosciuto come Portanis si affaccia su Steam per pubblicare Portal Reloaded, una total conversion che introduce 25 enigmi nuovi di zecca nella dimensione sci-fi di Portal 2.

Il cuore pulsante dell'esperienza di gioco offerta dalla riedizione Reloaded del kolossal Valve è rappresentato dall'aggiunta di una terza tipologia di portali. Questa nuova funzione della mitica Portal Gun, richiamabile con il tasto centrale del mouse, consente di aprire un varco temporale che conduce verso una dimensione parallela ambientata a 20 anni di distanza dalla linea cronologica "abitata" dal nostro alter-ego.

Nei 25 scenari proposti dagli autori di Portal Reloaded, gli utenti possono perciò fare la spola tra le due linee temporali per ricollocare i cubi e venire a capo degli enigmi: ogni azione compiuta nel presente si riflette sugli eventi futuri, come le modifiche allo scenario basate sugli errori commessi o nel collocare gli oggetti nelle diverse piattaforme a pressione. Il terzo portale temporale, naturalmente, interagisce anche con i due portali unidirezionali "classici" della Portal Gun, fornendo agli appassionati ulteriori opzioni per superare le sfide proposte dai modder.

La mod Portal Reloaded è disponibile su Steam ed è scaricabile in via del tutto gratuita da chi possiede già una copia PC di Portal 2.