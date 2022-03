Portal 2 Desolation torna in video: il Remake amatoriale fa passi da gigante

Sono trascorsi più di 10 anni dal lancio di Portal 2 ma la passione dei fan per il capolavoro di Valve non è mai stata così forte, come testimonia il lavoro portato avanti da Emberspark. Il collettivo di designer amatoriali mostra i grandi progressi compiuti nello sviluppo di Desolation, il Remake fan made di Portal 2.

Il progetto di Desolation nasce dall'infinito amore che il team Emberspark nutre per il kolossal puzzle platform di Valve. Il collettivo non desidera semplicemente attualizzare il comparto grafico del titolo originario ma punta a ricostruirne il gameplay dalle fondamenta, fornendo così a tutti gli appassionati l'opportunità di osservare le strutture Aperture Science da una prospettiva, se possibile, ancora più ampia.

Dal punto di vista strettamente contenutistico, Portal 2 Desolation promette di arricchire l'esperienza di gioco attraverso delle versioni reimmaginate dei livelli originari, con puzzle più intricati e sessioni platform rese più audaci dall'introduzione di nuovi equipaggiamenti e materiali con cui interagire.

In quest'ottica rientra l'aggiunta del Gel di Adesione, una sostanza liquida che fa diventare appiccicoso tutti gli oggetti che vi entrano in contatto: sfruttando questo gel sarà possibile sfidare la gravità, camminare sui muri e attaccare oggetti alle superfici, creando dinamiche di gameplay più profonde e 'libere' utilizzando questo materiale in congiunzione con i gel repulsivi 'classici' di Portal 2.

Date le ambizioni del progetto e la sua natura free to play, gli sviluppatori di Portal 2 Desolation preferiscono non sbilanciarsi nel fornire indicazioni sulla possibile finestra di lancio: rimaniamo perciò in attesa di ricevere ulteriori dettagli da parte dei ragazzi di Emberspark e, nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nuovo video e delle immagini di Desolation.