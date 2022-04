Portal 3, l'appello dello scrittore: 'Valve, sviluppiamolo prima che sia troppo tardi!'

Lo scrittore della serie di Portal e di Half-Life Alyx, Erik Wolpaw, ha scambiato quattro chiacchiere con i curatori del podcast Kiwi Talkz e colto l'occasione per esortare Valve ad avviare lo sviluppo di Portal 3 "prima che sia troppo tardi".

Lo sceneggiatore dello storico puzzle game di Valve si rivolge direttamente ai vertici della compagnia che ha segnato i suoi anni di carriera più felici per lanciare un vero e proprio appello a Gabe Newell e compagni: "Dobbiamo avviare lo sviluppo di Portal 3. Non sto diventando più giovane, e pur sembrando pazzesco stiamo raggiungendo il punto in cui saremo tutti troppo vecchi per lavorare su un progetto come Portal 3, quindi sì, dovremmo iniziare a svilupparlo e basta".

Lo scrittore di Portal è però consapevole degli attuali impegni di Valve, un'azienda che, ormai da diversi anni, opera in maniera multidisciplinare dedicando allo sviluppo videoludico solo una parte delle proprie risorse, basti citare in tal senso l'eccezionale successo raggiunto da Steam e l'impegno sulla console ibrida Steam Deck.

Wolpaw, ad ogni modo, non perde le speranze: "Mi piacerebbe sviluppare Portal 3. Lavorerei su un nuovo Portal all'istante, ma non dipende solo da me. Il fatto è che Valve ha 300 dipendenti e non so quale sia la ripartizione di incarichi tra i diversi team, c'è chi lavora sul lato della produzione di contenuti, altri che si dedicano al lato commerciale e altri ancora su quello legale. Quindi credo ci siano sempre molte riflessioni sui possibili costi e benefici di scelte come quella di prendere 75 persone e chiedergli di sviluppare un nuovo gioco. Vista da fuori, Valve sembra solo un gruppo di persone che si diverte a bordo piscina sorseggiando gin tonic, ma in realtà sono tutti al lavoro su qualcosa e oltretutto ci lavorano a tempo tempo, con risultati che a volte arrivano solo dopo diversi anni".