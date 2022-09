Portal 3 non esiste ma la doppiatrice di GlaDOS vi prega di chiederlo a Valve

Di Portal 3 si parla da tempo ma a quanto pare Valve sembra avere una sorta di odio per il numero tre (pensiamo ad Half-Life 3 e Left 4 Dead 3) e dunque il terzo Portal ad oggi non esiste. Lo vedremo mai? Chissà, certo è che anche la doppiatrice di GlaDOS ci spera.

Ellenn McLain è stata ospite del podcast di Kiwi Talkz e in questa occasione ha ribadito di non sapere nulla su Portal 3, tuttavia invita i giocatori a far sentire la propria voce: "Scrivete, scrivete, scrivete! Inondate Valve di email, avete il mio permesso, ditegli pure che Ellen vuole doppiare GlaDOS in Portal 3, io ci sono, assolutamente!"

La voce del celebre robottino sarebbe ben disposta a riprendere il suo ruolo ma come detto Valve non ha mai annunciato nulla riguardo il terzo gioco di Portal. Nei mesi scorsi la compagnia ha pubblicato la raccolta Portal Companion Collection su Nintendo Switch, pacchetto che include Portal e Portal 2, oltre ad Aperture Desk Job, minigioco per Steam Deck ambientato nel mondo di Portal, specificando però sin da subito come questo contenuto non sia in alcun modo legato a Portal 3.

Nel frattempo c'è chi ha realizzato un fan remake di Portal in Unreal Engine 5... un progetto destinato a rimanere un sogno?