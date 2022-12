Portal 3: lo scrittore prova a convincere Valve e cita la 'maledizione' di Half-Life 2

Nel corso di un'intervista a DidYouKnowGaming?, lo scrittore di Portal Erik Wolpaw ha tentato ancora una volta di convincere Valve a sviluppare Portal 3 sostenendo di avere già una 'solida base di partenza' per la storia e delle idee per evolvere il gameplay del platform culto.

Nel discutere dell'argomento con i suoi intervistatori, Wolpaw spiega infatti che "io e Jay Pinkerton (co-autore di Portal 2, ndr) pensiamo di avere un'idea davvero fantastica per ciò che dovrebbe accadere nell'introduzione di Portal 3. Voglio dire, non abbiamo una sceneggiatura o cose del genere, ma 'solo' un punto di partenza per la storia che ci piace davvero un sacco".

Lo scrittore di Portal approfondisce ulteriormente il tema sostenendo che "c'è ancora molto da fare ma è un bene che ci sia questa idea di fondo. Certo, qualcuno a un certo punto dovrà pur pensare a qualche nuovo enigma per Portal 3, ma abbiamo un'introduzione per il gioco e pensiamo che sia un qualcosa di molto concreto. Ma so anche che non c'è mai un processo formale da seguire per presentare un nuovo gioco a Valve, quindi avere un'idea sulla trama di un videogioco è molto diverso dal doverlo sviluppare".

Wolpaw scherza poi sulla 'maledizione' di Half-Life 2: "Non lo so, ho l'impressione che quel sistema di numerazione lavori contro di noi. Perché al tempo realizzammo Half-Life 2 ma poi ne sviluppammo in qualche modo già il terzo capitolo con l'Episodio 2, quindi forse non abbiamo avuto molta fortuna con questa storia della numerazione".

Rimanendo in tema, sapevate che l'8 dicembre uscirà Portal RTX? La riedizione attualizzata del capolavoro platform di Valve, gratuita per chi possiede già il gioco su PC, vanterà un sistema di illuminazione dinamica in path tracing e il supporto a DLSS 3 su schede grafiche NVIDIA GeForce RTX Serie 40.