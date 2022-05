Portal 64: il nuovo demake fan made gira per davvero su Nintendo 64!

Il creatore di contenuti James Lambert sta realizzando un demake fan made di Portal davvero "speciale": la sua reinterpretazione in chiave low poly dell'iconico puzzle game di Valve non si limita a girare su PC ma puà essere avviata direttamente da Nintendo 64.

Lo sviluppatore indipendente sta perciò affrontando la doppia sfida rappresentata dalla ricostruzione del gameplay di Portal e dalla necessità di compilare il tutto sull'hardware di Nintendo 64, con tutte le difficoltà che possiamo facilmente immaginare.

Diversamente da altri demake fan made come quello ormai celebre di Bloodborne PSX, nel lavoro amatoriale di Lambert le scelte artistiche sul comparto grafico di Portal 64 non sono dettate dai suoi "gusti nostalgici" ma rappresentano in maniera plastica le limitazioni hardware e le specificità del software utilizzato per realizzare applicativi sul devkit di Nintendo 64.

Considerando questi fattori, è perciò interessante ammirare i video confezionati dallo sviluppatore indipendente per testimoniare ogni conquista ottenuta nella ricostruzione su N64 delle complesse meccaniche di gameplay del Portal originario, su tutte il motore fisico, l'emulazione delle ombre dinamiche e il sistema di gestione multidimensionale dei varchi da aprire nei laboratori Aperture con l'ausilio della Portal Gun.

