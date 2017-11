Portal Knights arriva in Cina, pubblicato da 505 Games e Duoyi Network

: Ilannuncia un importante passo che consolida ulteriormente la propria presenza sul mercato cinese con un significativo progetto, primo risultato della partnership stretta tra

Da oggi è infatti disponibile la versione PC Premium di Portal Knights localizzata e adattata per il mercato cinese da Duoyi Network, accessibile dagli utenti delle piattaforme digitali Tencent WeGame e Duoyi Game League. Duoyi Network è una delle più grandi realtà attive nel settore del videogioco e tra le aziende leader nel settore Internet in Cina, il suo business abbraccia una vasta gamma di prodotti internet, come videogiochi PC online e mobile, email service e software di messaggistica istantanea. Tencent WeGame è la principale piattaforma online in Cina per la fruizione di giochi PC, che conta oggi 200 milioni di utenti registrati e 33 milioni di utenti attivi giornalieri. Duoyi Game League è una piattaforma e comunità per la fruizione di giochi PC e mobile online con 50 milioni di utenti registrati ed 1 milione di utenti mensili attivi. Per favorire la socializzazione e la valorizzazione del momento ludico tra utenti offre non solo funzioni di messaggistica ma anche chat vocale, e comunicazioni tattiche in tempo reale.

L’annuncio di oggi si inserisce nel contesto dell’accordo stretto lo scorso aprile che, oltre alla concessione dei diritti in esclusiva a Duoyi Network per la commercializzazione sul mercato cinese delle versioni PC e mobile (a eccezione della versione PC Steam rimasta a 505 Games) di Portal Knights, prevedeva il lancio di una versione esclusiva del videogioco sviluppata da Duoyi Network e pensata appositamente per incontrare le esigenze del pubblico cinese. Grazie a questo adattamento Portal Knights porta su PC caratteristiche e funzionalità di gioco distintive e specifiche per questo importante mercato come nuove isole e lobby dedicata, chat vocale integrata, pacchetti regalo esclusivi, la possibilità di salvare in cloud e altro ancora.



“Nel corso degli ultimi dieci anni l’industria del videogame in Cina ha registrato una crescita molto decisa, offrendo incredibili opportunità alle aziende del settore. Grazie alla nostra presenza diretta in Cina e alla partnership con Duoyi Network siamo in una posizione privilegiata per affrontare al meglio il principale mercato al mondo”, ha dichiarato Raffaele Galante, Amministratore Delegato del Gruppo Digital Bros. “Approcciare il mercato cinese non è semplice per le aziende occidentali per le sue molteplici peculiarità, per affrontarle il Gruppo Digital Bros attraverso la sede di Shenzen ha avviato e stretto una serie di collaborazioni strategiche con partner cinesi come appunto Duoyi Network, iDreamsky, Wanxin Media, Xindong e Coconut Island, che ci hanno consentito di portare in Cina i titoli del nostro portafoglio adattandoli per il mercato locale”.



Disponibile in prevendita dall’11 novembre in occasione del Single's Day - la giornata dei single, paragonabile al Black Friday americano e dedicata alle grandi promozioni online - Portal Knights ha già catturato l’attenzione di molti videogiocatori cinesi grazie alle sue caratteristiche ed al suo particolare genere che unisce sapientemente azione ed elementi GDR e sandbox permettendo agli utenti di giocare insieme in un colorato universo dove potranno combattere, raccogliere risorse con le quali costruire strutture e l’equipaggiamento necessario per affrontare la loro avventura.