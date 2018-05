Portal Knights: Creator Update disponibile su mobile, in arrivo su PS4 e Xbox One

505 Games e Keen Games hanno annunciato che il Creator Update di Portal Knights è ora disponibile per i dispositivi iOS e Android. L'aggiornamento verrà pubblicato a breve anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Disponibile da oggi per le piattaforme mobile Android e iOS, e in arrivo presto anche per console, la modalità Creativa permette di creare qualsiasi tipologia di edificio utilizzando mobili, decorazioni, blocchi e risorse illimitate. Questo aggiornamento è stato progettato per esaltare la libertà creativa dei giocatori di ideare e costruire nuove strutture all'interno del mondo di gioco.

Qui di seguito un elenco degli altri nuovi contenuti inclusi nell'aggiornamento 1.4 di Portal Knights:

Città Pirata: Salto del Marinaio: Esplora la meravigliosa Città Pirata Salto del Marinaio e preparati a vivere nuove stupefacenti avventure. Incontra nuovi personaggi, completa le missioni e guadagna importanti ricompense.

I Misteriosi Cavalieri Spettrali : Scopri i misteriosi Cavalieri Spettrali che aiuteranno i giocatori a completare missioni particolarmente impegnative.

Nuove Armature : I giocatori scopriranno oltre 20 nuove armature. Trova le armature nei cesti dei dungeon o forgia nuove esotiche armature nel santuario di Portal Knights.

Regali settimanali: Trova o costruisci delle "cassette delle lettere" dove ti verrà recapitato un nuovo regalo gratuito ogni settimana.

La versione mobile di Portal Knights può essere acquistata su App Store e Google Play al prezzo €5,49. Nel corso dei prossimi giorni verranno forniti ulteriori dettagli sulla disponibilità del Creator Update per le versioni PlayStation 4 e Xbox One del titolo.