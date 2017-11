Portal Knights disponibile da oggi anche su Nintendo Switch

, il sandbox 3D cooperativo con elementi di azione/GDR sviluppato dae pubblicato da 505 Games, è disponibile da oggi anche su Nintendo eShop in versione digital download al prezzo di €29,99.

La versione fisica di Portal Knights per Nintendo Switch sarà disponibile nei migliori negozi di videogiochi a partire dal 9 febbraio 2018 al prezzo consigliato al pubblico di €29.99. Portal Knights per Switch include tutti i più recenti aggiornamenti e contenuti delle versioni PC e console ed è caratterizzato da diverse nuove feature ottimizzate per la nuova console Nintendo, in particolare:

Supporto per Touch Screen: I giocatori possono utilizzare le funzionalità del touch screen di Nintendo Switch per gestire e organizzare il loro inventario in modo rapido ed efficiente.

Multiplayer Online: Offre la possibilità di vivere una straordinaria avventura in co-op, in compagnia di amici e di tanti altri giocatori Nintendo Switch di tutto il mondo, nel fantastico mondo sandbox 3D di Portal Knights grazie al supporto multiplayer fino a quattro giocatori.



Multiplayer Locale: Supporto per il multiplayer fino a quattro giocatori in modalità split screen collegando due console Nintendo Switch systems o fino a quattro giocatori in modalità full screen collegando quattro console Nintendo Switch.