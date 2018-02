Portal Knights: il nuovo Adventurer's update è disponibile per PC e Mobile

A partire da oggi gli utentidipossono scaricare l', aggiornamento che introduce una nuova Gilda dei Guerrieri, miglioramenti ai dungeon e al sistema di combattimento, nuovi server dedicati su PC e altro ancora.

Da oggi disponibile su Steam per PC e per dispositivi Mobile, l’Adventurer’s Update contiene nuovi divertenti personaggi, missioni, oggetti e offre un miglioramento generale del gioco per rendere l’esperienza di Portal Knights ancora più coinvolgente. Le più importanti novità portate dell’Adventurer’s Update includono:

: grazie all’inclusione di nuovi PNG, missioni e oggetti, i giocatori potranno avventurarsi a Fort Finch ed esplorare la leggendaria struttura che un tempo dominava la terra. Nuovi oggetti in vendita da commercianti, tra cui pompe per l'acqua e scarichi, un nuovo ponte levatoio, piante e altro ancora offriranno ai giocatori ulteriori possibilità per costruire e progettare i loro ambienti con creatività. Nuovi server dedicati (esclusivamente per PC): i giocatori potranno creare le proprie lobby per invitare amici o giocatori fidati e continuare la loro avventura online anche quando i loro compagni saranno offline

: Scarica i tuoi salvataggi su qualsiasi PC e continua la tua avventura da dove l’avevi interrotta grazie al nuovo sistema di salvataggio sul Cloud di Steam. Supporto per i controller (esclusivamente per Mobile): Portal Knights su dispositivi mobile è ora compatibile con la maggior parte dei controller MFi.



I giocatori di Portal Knights su tutte le piattaforme potranno prendere parte al nuovo evento in-game “Spring Festival”, un omaggio ai festeggiamenti per il Capodanno Cinese. Questo evento speciale durerà fino al 5 marzo 2018 e affiderà ai “cavalieri dei portali” il compito di aiutare l’Imperatore a porre fine a una serie di misteriosi fenomeni che tormentano la sua isola. I giocatori che porteranno a termine con successo questa missione otterranno in premio splendidi oggetti esclusivi e nuovi “pet” (tra cui draghi e panda) ispirati al Capodanno Cinese. Ai giocatori verrà data anche la possibilità di poter accedere a una nuova isola a tema!

In Portal Knights i giocatori inizieranno la loro avventura scegliendo una delle 3 classi disponibili (Guerriero, Mago o Arciere), salendo di livello col proprio personaggio e creando equipaggiamenti sempre più potenti - grazie alle varie risorse che troveranno durante la loro avventura - utili per sconfiggere temibili mostri ed epici boss in combattimenti in tempo reale.