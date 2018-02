Portal Knights per Nintendo Switch disponibile da oggi in versione fisica

, il titolo sandbox 3D cooperativo con elementi Action/GDR sviluppato dae pubblicato da, è da oggi disponibile in versione fisica per Nintendo Switch al prezzo consigliato al pubblico di €29,99.

I giocatori potranno, fin da subito, prendere parte al nuovo evento in-game Spring Festival, un omaggio ai festeggiamenti per il Capodanno Cinese. Questo evento speciale durerà fino al 5 marzo 2018 e affiderà ai cavalieri dei portali il compito di aiutare l’Imperatore a porre fine a una serie di misteriosi fenomeni che tormentano la sua isola. I giocatori che porteranno a termine con successo questa missione otterranno in premio splendidi oggetti esclusivi e nuovi “pet” (tra cui draghi e panda) ispirati al Capodanno Cinese. Ai giocatori verrà data anche la possibilità di poter accedere a una nuova isola a tema.

Dopo aver fatto il suo esordio l'anno scorso su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch (tramite download digitale da Nintendo eShop), il fantastico mondo di Portal Knights per Nintendo Switch arriva nei negozi di videogiochi in versione fisica. Le più importanti caratteristiche e ottimizzazioni di Portal Knights per Nintendo Switch includono:

Supporto per Touch Screen : I giocatori possono utilizzare le funzionalità del touch screen di Nintendo Switch per gestire e organizzare il loro inventario in modo rapido ed efficiente

Multiplayer Online : Offre la possibilità di vivere una straordinaria avventura in co-op, in compagnia di amici e di tanti altri giocatori Nintendo Switch di tutto il mondo, nel fantastico mondo sandbox 3D di Portal Knights grazie al supporto multiplayer fino a quattro giocatori

Multiplayer Locale: Supporto per il multiplayer fino a quattro giocatori in modalità split screen collegando due console Nintendo Switch systems o fino a quattro giocatori in modalità full screen collegando quattro console Nintendo Switch

I giocatori Nintendo Switch possono usufruire immediatamente di tutti i più recenti contenuti dell’aggiornamento v1.2 di Portal Knights che include le Isole Vuote, molti nuovi boss e tantissimi altri contenuti. In Portal Knights i giocatori inizieranno la loro avventura scegliendo una delle 3 classi disponibili (Guerriero, Mago o Arciere), salendo di livello col proprio personaggio e creando equipaggiamenti sempre più potenti - grazie alle varie risorse che troveranno durante la loro avventura - utili per sconfiggere temibili mostri ed epici boss in combattimenti in tempo reale. Portal Knights permette agli utenti di giocare in compagnia di amici e familiari per costruire strutture, esplorare i dungeon e superare i molteplici pericoli che si presenteranno durante il loro percorso. I cavalieri, potranno viaggiare attraverso fantastici mondi 3D.