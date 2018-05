Portal Knights si aggiorna con il nuovo Creator's Update: tutte le novità

Portal Knights permetterà ai giocatori di scatenare tutto il loro estro grazie all’uscita del nuovo aggiornamento 1.4 che introdurrà la Modalità Creativa e la Condivisione degli Universi.

Qui di seguito alcuni dei nuovi contenuti inclusi nell’aggiornamento v1.4:

Città Pirata Salto del Marinaio : Esplora la meravigliosa Citta Pirata Salto del Marinaio e preparati a vivere nuove stupefacenti avventure. Incontra nuovi personaggi, completa le missioni e guadagna importanti ricompense!

: Esplora la meravigliosa Citta Pirata Salto del Marinaio e preparati a vivere nuove stupefacenti avventure. Incontra nuovi personaggi, completa le missioni e guadagna importanti ricompense! I Misteriosi Cavalieri Spettrali : Scopri i misteriosi Cavalieri Spettrali che aiuteranno i giocatori nelle loro epiche avventure e a completare missioni particolarmente impegnative.

: Scopri i misteriosi Cavalieri Spettrali che aiuteranno i giocatori nelle loro epiche avventure e a completare missioni particolarmente impegnative. Nuove Armature : I giocatori scopriranno oltre 20 nuove armature! Trova le armature nei cesti dei dungeon o forgia nuove esotiche armature nel santuario di Portal Knights.

: I giocatori scopriranno oltre 20 nuove armature! Trova le armature nei cesti dei dungeon o forgia nuove esotiche armature nel santuario di Portal Knights. Regali settimanali: Trova o costruisci, nel gioco, delle “cassette delle lettere” dove ti verrà recapitato un nuovo regalo gratuito ogni settimana.

L’aggiornamento, disponibile da oggi in versione PC Steam, arriverà presto anche per le versioni console e mobile permettendo ai giocatori di scegliere da una selezione di ambientazioni spettacolari e creare qualsiasi edificio utilizzando mobili, decorazioni, blocchi e risorse illimitate! La Modalità Creativa è stata progettata per esaltare la libertà creativa dei giocatori di ideare e costruire strutture esagerate, sfidandoli a realizzare qualcosa di veramente incredibile!

Una volta che il giocatore avrà realizzato un’opera spettacolare, potrà condividerla con tutto il mondo grazie alla Condivisione dell’Universo disponibile su Steam Workshop. Grazie a questa nuova funzione i giocatori potranno trovare ispirazione dalle creazioni disponibili all’interno della community.