Portal Knights: il Villainous Update è ora disponibile su PS4, Xbox One e PC

Keen Games e 505 Games sono lieti di annunciare che Portal Knights si è aggiornato oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC con il nuovo Villainous Update. L'aggiornamento arriverà il 6 settembre anche su Nintendo Switch e dispositivi mobile.

Da oggi i giocatori saranno in grado di provare il Villainous Update, aggiornamento che offre nuove divertenti opportunità di gioco pensate per migliorare L'esperienza di Portal Knights e introduce una nuova minaccia nel regno di Elysia.

Le nuove feature da oggi disponibili vedono l'introduzione di tre nuovi boss feroci; la Regina della melma, il Cacciatore di cavalieri e l’Onniveggente. Soltanto i cavalieri più coraggiosi saranno in grado di sconfiggere queste creature giganti ma quelli che lo faranno saranno ricompensati in modo importante!

Il "Villainous Update" conterrà anche The Ranger's GuildBodkins Point, una nuova area da esplorare per i giocatori con nuove missioni, personaggi non giocabili, mercanti e altro ancora! I giocatori avranno anche un miglioramento nella gestione dell’inventario che permetterà loro di spostare a accumulare grandi quantità di oggetti velocemente, e fonti illimitate di acqua nel Creative Mode.

I giocatori PlayStation 4 e Xbox One avranno accesso ai contenuti del Villainous update insieme agli aggiornamenti Adventurer e Creator, in quello che sarà il più grande aggiornamento mai fatto per la versione console.