Portal Revolution è la nuova mod gratis di Portal 2: 40 nuove camere fino a 8 ore di gioco

Evidentemente stufa di aspettare che Valve si decida a pubblicare un nuovo Portal, la comunità continua a fare da sé sviluppando dei contenuti aggiuntivi più o meno elaborati. Spesso abbiamo anche avuto la fortuna di giocare delle mod grandi ed elaborate, simili a vere espansioni: Portal Revolution, di cui stiamo per parlarvi, è una di esse.

Sviluppata dal collettivo di sviluppatori Second Face Software, Portal Revolution promette una nuova storia ambientata tra Portal e Portal 2, impreziosita da nuovi personaggi e capace, almeno sulla carta, di intrattenere per 5-8 ore di gioco (in base al livello di abilità nella risoluzione degli enigmi). La campagna comprende 40 nuove camere di test con meccaniche inedite, alcune delle quali già visibili nel trailer allegato in apertura di notizia.

Il livello di difficoltà, avvertono i creatori della mod, è tarato verso l'altro. O meglio, la curva d'apprendimento comincia al termine di Portal 2, il che rende Portal Revolution un prodotto indirizzato soprattutto a tutti coloro che hanno già terminato il gioco principale e preso dimestichezza con i suoi sistemi. Ciononostante, Second Face Software ha fatto in modo di inserire tutti gli indizi necessari a rendere l'esperienza fruibile anche dai nuovi giocatori, evitando inoltre l'implementazione di puzzle che richiedono movimenti rapidi e complicati.

Per fortuna non dovremo attendere molto prima di poter giocare a Portal Revolution, dal momento che la data di lancio è fissata al 5 gennaio 2024, ovviamente in formato gratuito per tutti coloro che già posseggono Portal 2 in libreria. Nell'attesa, spulciate la pagina di Steam di Portal Revolution e aggiungetelo alla lista dei desideri.