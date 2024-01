Portal Revolution, che fine ha fatto la mod di Portal 2? Ecco perché non è uscita ancora

Nella giornata di ieri 5 gennaio 2024 era attesa su Steam la pubblicazione di Portal Revolution, nuova mod di Portal 2 che promette 40 camere di test nuove di zecca e meccaniche puzzle inedite per un totale di 5-8 ore di contenuti. Al suo posto, purtroppo, i giocatori hanno trovato un annuncio alquanto deludente...

Stando al comunicato diramato dal collettivo di sviluppatori Second Face Software, Portal Revolution non è arrivato su Steam nella data stabilita poiché Valve non ha ancora completato il processo di revisione.

Tutti i giochi devono ottenere un'approvazione per poter approdare su Steam. Ciò avviene al termine di un processo di revisione che, solitamente, Valve completa in circa 2-3 giorni lavorativi. La build di Portal Revolution è stata consegnata il 20 dicembre, poco prima delle vacanze natalizie: purtroppo gran parte del team di Valve normalmente preposto a questa procedura è andato in ferie, ritardando il processo di approvazione e, di conseguenza, anche la pubblicazione.

Second Face Software ha assicurato che la mod Portal Revolution è completa e pronta per essere distribuita, quindi tutto dipende da Valve. Esortati dai creatori, i responsabili di Steam hanno fatto sapere d'aver avviato il processo di approvazione, dunque, sebbene non siano state fornite date precise, l'attesa non dovrebbe perdurare ancora a lungo.

Portal Revolution, ricordiamo potrà essere riscattata e giocata gratuitamente da tutti i possessori di Portal 2 su Steam. Le sue 40 camere di test sono indirizzate in particolar modo a coloro i quali hanno già completato il gioco base, ma Second Face assicura di essersi premurata di inserire tutte le indicazioni necessarie per rendere l'esperienza godibile anche per i nuovi giocatori.