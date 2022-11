Portal RTX esce a dicembre, gratis per chi possiede già il gioco: nuovo video sul DLSS 3

Dopo averci deliziati con il video reveal di Portal RTX nella cornice dell'evento GeForce Beyond, NVIDIA torna ad aggiornarci sullo sviluppo della versione attualizzata del capolavoro platform di Valve per fissarne la data di lancio su PC.

Ad accompagnare l'annuncio della data di pubblicazione di questo update gratuito per tutti i possessori dell'originario Portal troviamo anche una video comparativa che testimonia, semmai ve ne fosse ancora bisogno, gli incredibili benefici offerti dal DLSS 3, la tecnologia di upsampling in Deep Learning introdotta dalla casa verde con la nuova famiglia di schede video GeForce RTX Serie 40.

In aggiunta al già citato DLSS 3, Portal RTX porterà in dote numerose migliorie grafiche e prestazionali derivanti dall'utilizzo di RTX Remix, come l'implementazione dell'illuminazione dinamica in Path Tracing che promette di rendere gli scenari decisamente più immersivi e realistici. Non mancheranno poi delle migliorie nel sistema di gestione delle ombre (sempre attraverso la tecnologia Path Tracing) e nella complessità degli effetti particellari nell'utilizzo della Portal Gun.

Il lancio dell'aggiornamento gratuito Portal RTX è previsto nella giornata di giovedì 8 dicembre: in calce alla notizia trovate un video raffronto tra le nuove versioni in Path Tracing del platform culto di Valve con o senza DLSS 3.