Portal RTX ma non solo: altre Remastered Nvidia suggerite dal leak GeForce Now

In seguito al recente reveal dell'aggiornamento Portal RTX, presentato da Valve e Nvidia nel corso dell'evento GeForce Beyond, la memoria torna rapidamente all'ormai famigerato leak di Nvidia GeForce Now.

Tra i riferimenti inclusi nel database del servizio Nvidia GeForce Now, figuravano infatti diversi richiami a versioni "RTX Remaster" di giochi già disponibili da molto tempo sul mercato. Da Batman a BioShock, in particolare, risultano citate le tre seguenti produzioni videoludiche:

Batman: Arkham Knight RTX Remaster ;

; BioShock RTX Remaster ;

; Mirror's Edge RTX Remaster;

Al momento, da Nvidia non sono giunti annunci ufficiali legati al trittico di titoli, ma la recente presentazione di Portal RTX sembra confermare un interesse dell'azienda nei confronti di tali operazioni. In aggiunta, non bisogna dimenticare come moltissimi giochi citati nel leak Nvidia GeForce Now siano stati progressivamente annunciati da publisher e software house, tra Grand Theft Auto: Trilogy - The Definitive Edition e Kingdom Hearts IV.



A questo punto, la conferma dell'esistenza dei tre aggiornamenti dedicati all'implementazione del Path Tracing in Batman: Arkham Knight, BioShock e Mirror's Edge potrebbe essere soltanto questione di tempo. In attesa di assistere a futuri impieghi della tecnologia RTX Remix, segnaliamo il recente annuncio delle GPU GeForce RTX 4090 e 4080, condiviso durante lo stesso evento GeForce Beyond.