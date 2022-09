Portal RTX: Valve e NVIDIA svelano l'update gratuito con path tracing

Durante l'evento organizzato da NVIDIA per presentare le GPU GeForce RTX 4090 e 4080, la casa verde ha svelato ufficialmente Portal RTX, l'aggiornamento gratuito per il capolavoro platform di Valve che introdurrà il supporto al Path Tracing tramite tecnologia RTX Remix.

Nella cornice del GeForce Beyond, le alte sfere del colosso tecnologico americano hanno mandato in brodo di giuggiole gli appassionati di Portal mostrando le primissime scene di gameplay della riedizione 'in salsa RTX' che vanterà, appunto, il pieno supporto alle ultime tecnologie di illuminazione dinamica in Path Tracing.

Il filmato dimostrativo confezionato da Valve e NVIDIA ci permette di apprezzare gli innegabili benefici offerti dall'attivazione degli effetti RTX più avanzati, con ambientazioni decisamente più immersive ed effetti iperrealistici nell'utilizzo della Portal Gun.

Come sottolineato dalla stessa casa verde, Portal RTX sarà proposto in via del tutto gratuita a novembre sotto forma di mod da scaricare per la versione originaria di Portal su PC. In calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il video di presentazione di Portal RTX, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo pacchetto gratuito che attualizza e rende ancora più realistica l'esperienza di gioco offerta dal kolossal platform di Valve.