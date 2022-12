Per portare Call of Duty su Switch servirà molto lavoro, dice Phil Spencer

Phil Spencer ha dichiarato di voler portare Call of Duty anche su Nintendo Switch, mantenendo il franchise di Activision-Blizzard sulle piattaforme della casa di Kyoto per ben 10 anni, esattamente come Microsoft prevede di fare con le console PlayStation e gli store PC.

Il fatto che Call of Duty sia - antitrust permettendo - in dirittura d'arrivo sulle piattaforme Nintendo ha fatto immediatamente credere che una nuova console della grande N fosse strettamente necessaria per riuscire a gestire lo sparatutto di Activision che, soprattutto negli ultimi anni, ha compiuto un balzo in avanti notevole dal punto di vista grafico e tecnologico.

Le ultime dichiarazioni di Phil Spencer, tuttavia, lasciano invece pensare che sarà proprio Switch la console che accoglierà l'arrivo di Call of Duty sulle piattaforme Nintendo. Ci vorrà decisamente "molto lavoro" e "probilmente ci impegheremo un po' di tempo" per pubblicare un gioco di Call of Duty su una console Nintendo, ha detto Spencer, pur non specificando nulla su quale gioco della serie esistente o futuro potrebbe arrivare su Switch. "Il nostro piano sarebbe che quando [un gioco di Call of Duty] verrà lanciato su PlayStation, Xbox e PC, sarà disponibile simultaneamente anche su Nintendo", ha poi continuato.

Spencer ha indicato Minecraft come esempio per spiegare il modo in cui potrebbe essere gestito COD su Switch. Microsoft farà "un lavoro specifico" per aiutare a far funzionare bene qualsiasi gioco su Switch per "supportare completamente la loro piattaforma". Il leader di Xbox ha ricordato come Microsoft lavori già in questo modo con le versioni Switch e PlayStation del franchise di Mojang: "Minecraft e Call of Duty sono giochi diversi. Ma il modo in cui porti i giochi su Nintendo, da come gestisci un team di sviluppo che si rivolge a più piattaforme, questa è l'esperienza di cui ci occupiamo".

Spencer ha proposto l'accordo di 10 anni su Call of Duty anche a Steam, ma Gabe Newell ha gentilmente declinato l'offerta dal momento che non lo ritiene necessario.