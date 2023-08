Portate pazienza, Mass Effect Next è ancora in Pre-Produzione

Se sperate di cominciare una nuova avventura nell'universo fantascientifico di Mass Effect nel giro di poco tempo, abbiamo una brutta notizia per voi. Nonostante siano già passati quasi tre anni dall'annuncio avvenuto all'N7 Day di novembre 2020, il nuovo capitolo della saga di BioWare si trova ancora nella fase di pre-produzione.

A confermarlo è stata la stessa casa di sviluppo canadese nell'ambito di un comunicato ufficiale diramato quest'oggi con ben altre finalità. Il General Manager Gary McKay si è fatto portavoce di un importante riassetto aziendale, che ha purtroppo portato al licenziamento di ben 50 sviluppatori. "Per soddisfare i bisogni dei progetti in arrivo, consentire a noi stessi di mantenere gli standard più elevati e assicurare che BioWare possa continuare a brillare in un settore in rapida evoluzione, abbiamo dovuto assumere un asseto più agile e focalizzato", ha spiegato il boss dello studio. "Ciò permetterà ai nostri sviluppatori di lavorare più rapidamente, dare sfogo alla propria creatività e formare un visione chiara su cosa costruire prima che lo sviluppo entri nel vivo".

Il taglio al personale non ha tuttavia cambiato i programmi dello studio, che rimane concentrato sullo sviluppo di Dragon Age Dreadwolf, che attualmente rappresenta la priorità assoluta, e sul prossimo Mass Effect, il quale si trova ancora in fase di pre-produzione sotto la guida del veterano Mike Gamble. In altre parole, nonostante siano trascorsi quasi tre anni dall'annuncio, lo sviluppo vero e proprio di Mass Effect non è ancora cominciato, dunque potrebbero volerci almeno altri due o tre anni (a voler essere ottimisti) prima di poterlo vedere sul mercato. È evidente che le recenti e burrascose vicissitudini in seno a BioWare (che sta vivendo il periodo meno brillate della propria storia) e la voglia di realizzare un prodotto di qualità e all'altezza della fama della saga (dopo la tiepida accoglienza riservata ad Andromeda) hanno enormemente diluito il processo di realizzazione del nuovo Mass Effect.

La priorità, dicevamo, per il momento rimane Dragon Age: Dreadwolf, che pure si sta facendo attendere parecchio. Annunciato ai Game Awards di dicembre 2018, non si è mai fatto vedere in azione ed è ancora privo di una data di lancio ufficiale