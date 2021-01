È possibile ascoltare musica con Spotify su Nintendo Switch?

La piattaforma di riproduzione musicale in streaming Spotify è ormai diventato uno dei sistemi più utilizzati al mondo per quanto riguarda l’ascolto di brani musicali digitali, insieme ai suoi concorrenti creati da colossi come YouTube, Amazon ed Apple.

L’applicazione di Spotify, oltre ad essere disponibile sia su PC sia su pressoché qualunque dispositivo mobile con sistema operativo iOS oppure Android, nel corso degli anni si è diffusa anche su piattaforme molto diverse da quelle di partenza, tra cui anche le console di vecchia e nuova generazione, in particolare PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

La cattiva notizia è che, purtroppo, su Nintendo Switch non è disponibile per il download l’applicazione di Spotify: l’unico modo per poter riprodurre musica dall’esterno sulla console ibrida della casa giapponese, oltre alla possibilità di riprodurla tramite l’applicazione di Youtube, è quindi quello di salvare le tracce in formato .mp4 o .3gp su una scheda SD, e inserirla poi all’interno di Nintendo Switch.