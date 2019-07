Ora è possibile caricare ancora più livelli in Super Mario Maker 2

C'è una novità riguardante Super Mario Maker 2 che farà sicuramente felici i più creativi fra i giocatori. Nintendo ha infatti aumentato il numero di livelli che un singolo giocatore può decidere di caricare online e di rendere disponibile per la community.

In principio infatti era possibile caricare un totale di 32 livelli, mentre adesso il limite massimo è passato a 64 livelli, il doppio, e la notifica in game con cui Nintendo ha avvertito la community, ha anticipato che il numero aumenterà ancora una volta in un prossimo aggiornamento del gioco.

Niente male insomma per i tanti giocatori che continuano a divertirsi con l'esclusiva Nintendo, che ha dato letteralmente in mano le chiavi del Regno dei Funghi alla community chiedendo di sbizzarrirsi e di creare la loro personale versione dei livelli del gioco, che si è dimostrato ancora una volta un successo strepitoso.

Sono stati creati oltre due milioni di livelli in Super Mario Maker 2, che è in continua lotta con Crash Team Racing Nitro Fueled per la vetta della classifica di vendita italiana e non solo. Per approfondire sul gioco, potete dare un'occhiata alla nostra recesione di Super Mario Maker 2.

Che ne pensate del gioco? Avete già creato il vostro primo livello?