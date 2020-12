È possibile collegare Nintendo Switch Lite ad un televisore?

La versione portatile dell’ultima console di Nintendo, lanciata per la prima volta sul mercato europeo il 20 settembre 2019, è sostanzialmente una rivisitazione al ribasso della sorella maggiore, che propone un prezzo più basso rispetto a Nintendo Switch al costo di un’offerta leggermente inferiore in termini di dimensioni e hardware.

In particolare, Nintendo Switch Lite elimina il concetto di console ibrida che ha contribuito all’enorme successo della versione originale della console di Nintendo, eliminando di fatto completamente la possibilità di staccare i joycon a piacimento dalla console, e di conseguenza la possibilità di collegarlo ad un televisore o un monitor tramite la base che si può invece utilizzare con la versione standard di Nintendo Switch.

In effetti, non esiste alcun metodo per poter collegare Nintendo Switch Lite ad un televisore o un monitor, poiché la console è materialmente sprovvista dell’hardware necessario per per condividere il segnale video in uscita, e non possiede alcun tipo di porta di uscita per il segnale video, come ad esempio una porta HDMI, che è invece presente sul dock della versione standard della console. Purtroppo, questa assenza è una precisa scelta della casa giapponese, e non potrà essere cambiata o risolta in alcun modo: pertanto, Nintendo Switch Lite vi permetterà di giocare solamente in modalità portatile.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida per visualizzare il tempo di gioco su Switch.