E' possibile collegare la PlayStation 5 ad un PC portatile e usarlo come monitor?

Molti dei giocatori in possesso di una Playstation 5 si chiedono se è possibile collegare la console ad un computer portatile tramite il cavo HDMI in dotazione, in modo tale da utilizzare il PC come se fosse un monitor. Se siete tra coloro che se lo chiedono, siete nel posto giusto per scoprirlo.

Ebbene, la risposta, almeno allo stato attuale delle cose, è no, esattamente come accadeva con Playstation 4: un computer portatile, infatti, a differenza di un più canonico monitor per pc desktop, non possiede una porta HDMI in ingresso, ma solamente in uscita. Di conseguenza, collegare una Playstation 4 ad un computer portatile per utilizzarlo come monitor per le vostre sessioni videoludiche non è in alcun modo possibile.

Sebbene al momento non abbiamo ancora riscontri ufficiali, è estremamente probabile che anche per Playstation 5 valga lo stesso discorso fatto poco sopra, e difficilmente la situazione potrà essere migliorata da Sony stessa tramite un aggiornamento, poiché il problema sembrerebbe proprio riguardare una incompatibilità a livello hardware, impossibile da risolvere senza agire direttamente sui prodotti in questione.

Recentemente, alcune voci di corridoio hanno evidenziato la possibilità che PS Direct possa arrivare anche in Europa, rendendo così più facile l'acquisto di una PS5.