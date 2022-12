Possibile insider trading ai danni di Square Enix: Yuji Naka nuovamente arrestato

Nelle scorse settimane ha fatto discutere l'arresto di Yuji Naka per sospetto insider trading verso Square Enix, ed a quanto pare la questione è ancora lontana dalla sua risoluzione. Il creatore di Sonic è stato infatti arrestato una seconda volta, sempre con l'accusa di insider trading ai danni del colosso nipponico.

Nello specifico, sembra che il noto game designer abbia utilizzato per tornaconto personale alcune informazioni ottenute su Final Fantasy VII The First Soldier, spin-off mobile sviluppato da Ateam per conto di Square Enix, prima ancora che il gioco venisse annunciato ufficialmente al pubblico. Naka sarebbe entrato in possesso di tali informazioni durante il suo periodo come lavoratore all'interno della compagnia.

Secondo il Tokyo District Public Prosecutors Office, Naka avrebbe acquistato un totale di 120.000 azioni di Square Enix dal valore di 144,7 milioni di yen, mossa effettuata con la consapevolezza di un loro probabilmente incremento di valore non appena confermata ufficialmente l'esistenza del gioco al pubblico. Oltre a Naka, anche un altro ex dipendente di Square Enix, Taisuke Sasaki, è stato accusato di insider trading, acquistando 91.000 azioni dell'azienda per circa 105 milioni di yen. Una terza persona, invece, avrebbe invece investito su 10.000 azioni di Ateam per 11,8 milioni di yen.

Proseguono dunque le indagini della polizia di Tokyo per fare chiarezza sui movimenti di Yuji Naka e delle altre persone coinvolte. In precedenza Square Enix aveva dato una risposta sulla vicenda relativa a Yuji Naka, dicendosi profondamente dispiaciuta per quanto accaduto.