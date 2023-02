È possibile diventare dei maghi oscuri in Hogwarts Legacy?

Con l'uscita dell'attesissimo Hogwarts Legacy, i fan del Wizarding World hanno finalmente avuto la possibilità di tornare nella scuola di magia più famosa del mondo per vivere le proprie avventure, tra pozioni, creature magiche e incantesimi di ogni tipo.

La produzione di Avalanche Software offre grande libertà nella scelta degli incantesimi da includere nel proprio arsenale, contemplando persino l'utilizzo delle famose maledizioni senza perdono: Crucio, Avada Kedavra e Imperio. Queste Arti Oscure, inutile dirlo, sono tra le più utilizzate dai seguaci di Voldemort e, in generale, da qualsiasi mago oscuro intenzionato a far soffrire il proprio avversario.

In Hogwarts Legacy è dunque possibile diventare dei maghi oscuri? La risposta è ni. Utilizzare le maledizioni senza perdono porterà alcuni dei personaggi del gioco ad allontanarsi da voi, tuttavia non ci saranno conseguenze tangibili a livello di trama o di gameplay, a causa dell'assenza di un sistema di moralità.



Probabilmente, con questa precisa scelta di design gli sviluppatori si sono assicurati che i giocatori potessero divertirsi liberamente, senza sentirsi giudicati per le proprie scelte. Se allora siete interessati a diventari dei maghi spietati, vi potrà interessare la nostra guida su come sbloccare il pacchetto Arti Oscure in Hogwarts Legacy.



Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è un titolo attualmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series S|X e PC.