È possibile nuotare e attraversare corsi d'acqua in Final Fantasy 7 Rebirth?

Come dichiarato in passato dal team di sviluppo, Final Fantasy 7 Rebirth riproduce una open map in scala 1:1 con l'originale, dividendola in macro-settori ricchi di location, attività e minigiochi da scoprire. L'esplorazione è al centro dell'avventura, ma è anche possibile nuotare?

Square-Enix ha definitivamente risposto a questo interrogativo con una clip in cui vediamo Cloud, Aerith e Red XIII farsi strada a nuoto oltre un corso d'acqua. Tra le novità di questa seconda tappa del remake del settimo episodio di Final Fantasy, infatti, i personaggi possono anche nuotare.

L'esplorazione nella mappa di gioco è uno dei cardini di Final Fantasy 7 Rebirth e avviene attraverso numerosi espedienti diversi. Ci sono, per esempio, Chocobo di specie diverse, ciascuno con una propria peculiarità (indicata dal colore del piumaggio), che possono aiutare il gruppo a sorvolare i cieli o a scalare le montagne.

Ancora, ci sono veicoli iconici dall'opera originale, come la Buggy, il mitico fuoristrada con cui sfrecciare nei canyon, assieme a nuovi mezzi di trasporto, come il famigerato monopattino elettrico che può essere utilizzato per viaggiare tra le strade di Costa del Sol.

Il nuoto e tutte le altre caratteristiche aggiunte hanno quindi lo scopo di rendere l'interazione con lo scenario quanto più dinamica possibile, ampliando il ventaglio di possibilità a disposizione dei giocatori quando si trovano nel mondo esterno.