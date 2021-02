Dove posso trovare il numero di serie della Nintendo Switch?

Se per qualche motivo dovesse servire conoscere il numero di serie della console Nintendo Switch, vi sarete sicuramente domandati dove trovarlo e come riconoscerlo. Seguite queste semplici indicazioni per risolvere il vostro dubbio.

Il numero di serie di tutte le Nintendo Switch è rintracciabile in tre diversi modi:

Sulla confezione: che si tratti della versione normale della console o della versione Lite, troverete il numero di serie sul fondo della confezione originale, più precisamente su un adesivo visibile attraverso una sorta di finestrella Se avete gettato via lo scatolo non preoccupatevi, perché potete recuperare il numero di serie direttamente sul corpo della console. Guardate nella parte inferiore, dovreste trovarlo su un adesivo Se per qualche ragione non ci fosse nemmeno quello, ecco un metodo infallibile: accendete la Switch e dalla Home recatevi in Impostazioni di sistema (l'icona a ingranaggio); accedete alla scheda e Selezionate Sistema, in cima alle varie voci dovreste vedere Numeri di Serie, cliccateci e scoprirete il numero di serie della vostra Nintendo Swtich!

Ilpotrebbe tornarvi utile al momento di spedire la console in assistenza e per aprire una pratica di riparazione presso il sito Nintendo in caso di guasti o problemi ai Joy-Con o all'hardware. Sapevate che, non molto tempo prima dell'uscita sul mercato, la Switch era diversa? Ecco come appariva un prototipo del 2016