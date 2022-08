Si possono scaricare i giochi rimossi da PlayStation Plus?

PlayStation Plus è il servizio di Sony che da anni, oltre a permettere il gioco online e rendere accessibili sconti esclusivi ai suo abbonati, oltre ad offrire una selezione di giochi gratis ogni mese: si possono scaricare i giochi che sono stati rimossi?

E' possibile scaricare giochi rimossi da PlayStation Plus a patto che questi siano stati aggiunti alla libreria giochi. In questo modo, anche dopo la sostituzione mensile, i giochi resteranno disponibili per essere scaricati e giocati a patto, ovviamente, che l'abbonamento a Essentials, Extra o Premium sia ancora attivo. Se infatti dopo aver riscattato i giochi decidete di disdire il servizio, i titoli ottenuti grazie ad esso verranno bloccati fino alla riattivazione dello stesso.

Il suggerimento è quindi quello di aggiungere sempre alla libreria i giochi resi disponibili mensilmente, così da poter eventualmente annullare e riattivare l'abbonamento tempo dopo, e non perdere in questo modo alcuno dei prodotti inclusi nell'offerta.

A tal riguardo, sono disponibili i giochi del PlayStation Plus di agosto 2022, che includono Yakuza: Like a Dragon, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 e Little Nightmares. Sembra invece che un leak abbia svelato uno dei giochi gratis di agosto 2022 per PlayStation Plus Extra e Premium, che si aggiungerebbe al catalogo dei titoli disponibili per gli abbonati ai tier più alti del servizio.