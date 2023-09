Si possono trasferire i salvataggi da FF7 Remake a Final Fantasy 7 Rebirth?

Per molto tempo, sin dall'annuncio di Final Fantasy 7 Rebirth, i fan si sono domandati se fosse possibile iniziare il secondo capitolo della trilogia importando i salvataggi dalla precedente avventura del Remake. Il team di sviluppo ha ora ufficialmente risposto alla domanda.

Naoki Hamaguchi, direttore di Final Fantasy 7 Rebirth, ha spiegato che - come annunciato in fase iniziale - i tre giochi, pur facendo parte di una trilogia, vanno considerati come titoli a sé stanti e, in quanto tali, sono anche penasti per essere giocati da chi non ha completato i precedenti.

Per questa ragione, è stato deciso di bilanciare ogni singolo gioco in modo indipendente, mantenendo separati livelli e abilità del giocatore fra un episodio e l'altro. Pertanto, non sarà possibile trasferire i salvataggi e l'equipaggiamento dei personaggi da Final Fantasy 7 Remake a Final Fantasy 7 Rebirth.

In ogni caso, coloro che hanno completato Final Fantasy 7 Remake non rimarranno a bocca asciutta. Come segno di riconoscimento per il tempo da loro dedicato al predecessore, il team di sviluppo ha inserito bonus speciali che consentiranno ai fan di partire con qualche extra.

Altri oggetti, extra, inoltre, si potranno ottenere acquistando specifiche versioni di Final Fantasy 7 Rebirth. Vi ricordiamo che il gioco è previsto arrivare su Playstation 5 il 29 Febbraio 2024.