Post Death Stranding: nel futuro di Kojima Productions ci saranno dei film

Mancano ormai solo pochi giorni all'arrivo dell'attesissimo Death Stranding e una mente come quella di Hideo Kojima si è già messa in moto per dare il via al prossimo progetto. Stando a quanto dichiarato dal celebre game designer, Kojima Productions potrebbe in futuro dare vita a dei film.

L'annuncio è stato fatto ai microfoni di BBC Newsbeat, che ha realizzato una sorta di documentario sullo sviluppo di Death Stranding.

Ecco di seguito le parole di Kojima:

"In futuro Kojima Productions inizierà a fare dei film. Se puoi fare bene una singola cosa, allora puoi realizzare di tutto."

La mente dietro P.T. e Metal Gear Solid spera anche in un futuro nel quale videogiochi, film e serie TV possano coesistere e godere della stessa stima grazie alla sempre maggiore diffusione dello streaming.

Purtroppo nel documentario non vengono specificati i dettagli su come e quando la pellicola vedrà la luce, ma è probabile che il prossimo progetto di Hideo Kojima coinvolga ancora una volta il mondo dei videogiochi. Insomma, per vedere il buon Hideo alla regia è probabile che si debba attendere ancora qualche anno.

Vi ricordiamo che Death Stranding arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo giovedì 8 novembre 2019, in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Nel corso dell'estate 2020 farà il proprio debutto anche la versione PC, di cui si sa ancora molto poco.

Avete già letto la nostra recensione di Death Stranding a cura di Alessandro Bruni? Vi invitiamo inoltre a dare un'occhiata al divertente spot di Death Stranding con protagonisti Rick e Morty, realizzato da Sony PlayStation in collaborazione con Adult Swim.

