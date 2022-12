Post Trauma: l'horror ispirato a Silent Hill arriverà anche su console

Tra le produzioni mostrate nel corso del pre-show dei The Game Awards 2022 troviamo anche il survival horror ispirato a Silent Hill che prende il nome di Post Trauma.

Il titolo è tornato a mostrarsi dopo un bel po' di tempo e, sebbene le immagini del trailer non forniscano dettagli di rilievo sul gameplay, è stato confermato che tra le piattaforme di riferimento non troveremo solo Steam. Grazie ad una partnership fra il team di sviluppo Red Soul Games ed il noto publisher Raw Fury, Post Trauma approderà anche su console. Al momento non ci è dato sapere se il gioco arriverà solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S oppure se sarà compatibile anche con le piattaforme della passata generazione. Non si conoscono i dettagli nemmeno sulla finestra di lancio del gioco, che potrebbe quindi non arrivare entro la fine del prossimo anno e vi è la probabilità che sia previsto per il 2024.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che è già possibile scaricare una vecchia versione dimostrativa del gioco su itch.io, sebbene gli sviluppatori abbiano promesso che a breve arriverà una nuova demo aggiornata.

A questo punto non ci resta altro da fare che lasciarvi al nuovo trailer di Post Trauma, buona visione!