Postal 2 gratis su GOG, al via gli sconti di Natale

Sono iniziati i Saldi di Natale su GOG e per l'occasione il celebre negozio di CD Projekt offre non solo numerosi sconti ma anche un gioco in regalo: parliamo di Postal 2, il quale potrà essere scaricato gratis fino al 18 dicembre, una volta aggiunto il libreria sarà vostro per sempre e potrete usarlo senza limitazioni.

La versione di Postal 2 in regalo su GOG offre il gioco originale e le prime due espansioni oltre a numerosi bonus tra cui il manuale a colori di 47 pagine, sfondi HD, la colonna sonora, toni per gli SMS, il fumetto Postal Babe e una serie di avatar.

Il gioco è tradotto in varie lingue tra cui inglese, spagnolo, polacco, portoghese e turco ma purtroppo non in italiano, Postal 2 è ottimizzato per Windows 7, Windows 8 e Windows 10, di seguito i requisiti minimi consigliati, davvero bassi trattandosi di un titolo uscito nel lontano 2003.

Requisiti Postal 2

OS: Windows XP o Vista

Processore 1.5 GHz

Memoria: 512 MB RAM

Scheda Video: 64 MB compatibile DirectX 8.1

1.2 GB di spazio libero su hard disk

Se non siete interessati a Postal 2 non disperate perchè su GOG troverete sicuramente il vostro gioco preferito in offerta, i Saldi di Natale (attivi fino al 2 gennaio 2020) coinvolgono centinaia di titoli di ogni genere, classici e più recenti.