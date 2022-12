Postal 4 il gioco peggiore del 2022: anche Babylon's Fall nella classifica Metacritic

Ci avviciniamo alla fine dell'anno, ed anche in ambito videoludico è tempo di resoconti. E così, Sony mette a disposizione il PlayStation Wrup-Up, mentre Metacritic svela quelli che si sono rivelati i giochi peggiori del 2022.

Il sito aggregatori di voti raccolti dalle testate videoludiche riconosciute ha rivelato la top 10 dei giochi con la media voto peggiore di quest'anno. A vincere il poco ambito primo posto è stato Postal 4: No Regerts, un ritorno non particolarmente felice per la folle serie sparatutto. A completare questo podio che nessuno sviluppatore vorrebbe mai andare ad occupare troviamo anche CrossfireX, deludente shooter in prima persona la cui campagna è stata curata da Remedy Entertainment, e Babylon's Fall, il live service di Platinum Games che è andato incontro al tracollo il giorno stesso del lancio sul mercato. Di seguito la top 10 dei giochi peggiori del 2022 secondo Metacritic:

POSTAL 4: No Regerts (PC) – 30 CrossfireX (Xbox Series X) – 38 Babylon’s Fall (PS5) – 41 XEL (Switch) – 43 Arc of Alchemist (Switch) – 46 Zorro: The Chronicles (PS5) – 49 The Last Oricru (Xbox Series X) – 50 The Waylanders (PC) – 51 Kamiwaza: Way of the Thief (PS4) – 52 Blade Runner: Enhanced Edition (Switch) – 52

Un mortificante punteggio di 30/100 pone quindi postal 4: No Regerts al primo posto di questa classifica, ma qual è stata secondo voi la più grande delusione di quest'anno in ambito videoludico? Fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti.