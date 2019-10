Postal 4 No Regerts è realtà: ecco il video di lancio della versione PC Early Access

Gli sviluppatori statunitensi di Running With Scissors rompono ogni indugio (e forse qualcos'altro) annunciando ufficialmente il progetto di Postal 4: No Regerts. Il nuovo capitolo dell'irriverente serie sparatutto dedicata al Postal Dude è già disponibile su PC in versione Early Access.

L'ultimo atto della controversa saga action degli autori di Tucson vedrà il Postal Dude e il suo inseparabile cane Champ tentare di rifarsi una vita dopo aver subito un furto ed essere rimasti intrappolati in una città fittizia dell'Arizona chiamata Edensin.

All'utente spetterà il compito di aiutare l'antieroe della serie di Postal a risollevarsi e riguadagnare l'indipendenza economica: il nostro alter-ego potrà rimboccarsi le maniche e "fare il bravo bambino" per il bene della collettività o, al contrario, seguire la strada dell'illegalità e dell'anarchia fine a se stessa per racimolare denaro nelle maniere più immorali e violente che un essere umano dotato di intelletto (e di un pitbull terrier sotto steroidi come Champ) possa mai concepire.

Starà al giocatore, quindi, scegliere quali lavori svolgere e quanto in basso spingere il livello di moralità del proprio personaggio: la versione Early Access di Postal 4 No Regerts, prevista in uscita per oggi, lunedì 14 ottobre, dovrebbe comprendere diverse professioni e attività illegali, con un ampio ventaglio di folli equipaggiamenti da utilizzare come armi. Date un'occhiata al trailer di lancio della versione in Accesso Anticipato di Postal 4 e diteci che cosa ne pensate dell'ultima avventura sparatutto di Running With Scissors.