Postal 4 'non è adatto alla libreria Xbox': gli sviluppatori punzecchiano Microsoft

Nel marzo di quest'anno Microsoft si è opposta all'arrivo su Xbox di Postal 4, presumibilmente in funzione dei contenuti fortemente divisivi del controverso action pieno di violenza e volgarità. Gli sviluppatori di Postal 4 decidono quindi di tornare sull'argomento con un caustico commento affidato ai social.

Dalle colonne del proprio profilo Twitter/X, i curatori dei social di Running With Scissors 'riaprono la vecchia ferita' del mancato approdo di Postal 4 (e più in generale di tutti i loro videogiochi) sul negozio digitale della casa di Redmond per precisare a un fan della serie action desideroso di giocare No Regertz su Xbox Series X|S o Xbox One che "no, non siamo stati noi a lasciare i giocatori Xbox, è Microsoft che ti ha abbandonato non accettando i nostri giochi sulla sua piattaforma".

Il team social di Running With Scissors sottolinea inoltre come "abbiamo provato a risolvere il problema, ne abbiamo parlato molte volte con Microsoft ma la palla in questo momento è nel loro campo, spetta a loro occuparsene". In un successivo commento affidato alle pagine di Twitter/X, gli sviluppatori di Portal 4 sottolineano che Microsoft avrebbe riferito loro che Postal 4 "non è adatto alla libreria Xbox", da qui il diniego per l'approdo del gioco nello store verdecrociato.

Nei mesi scorsi, i ragazzi di Running With Scissors hanno scatenato un acceso dibattito sui forum e sui portali di settore esortando i propri appassionati a piratare Postal 4 e i loro giochi se costano troppo.